Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

Am 18.12.2020, um 16.00 Uhr entwendete ein 32-jähriger Marokkaner in einem Lebensmittelmarkt in der Reinhardsbrunner Straße Kosmetikartikel im Wert von circa zehn Euro. Der Täter wurde durch zwei Mitarbeiter daran gehindert den Markt zu verlassen. Hierbei wehrte sich der Dieb. Nur durch den Einsatz eines weiteren bislang namentlich unbekannten Passanten, konnte der Beschuldigte von der Flucht abgehalten werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Gotha bittet den unbekannten Helfer sich bei dem Inspektionsdienst Gotha unter 03621/781124 (Bezugsnummer 0298060/2020) zu melden. Gegen den Marokkaner wurde Anzeige wegen räuberischen Diebstahl erstattet.(sus)

