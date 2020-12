Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall im Kreisverkehr

Eisenach (kreisfreie Stadt)Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Ein 51-jähriger Kia-Fahrer fuhr am Freitag gegen 17.00 Uhr in den Kreisverkehr auf der L 1021 bei Hötzelsroda ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw Mercedes eines 28-Järigen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Die Unfallschäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf etwa 4500 Euro. (as)

