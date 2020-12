Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad von Grundstück entwendet - Zeugenaufruf

Eisenach (kreisfreie Stadt)Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 18.12.2020, 22.00 Uhr und Samstag, 19.12.2020, 06.35 Uhr wurde vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Gothaer Straße ein Mountainbike im Wert von über 1000 Euro gestohlen. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein sogenanntes Dirtbike der Marke Canyon in der Farbe grau. Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib des Mountainbikes machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0298338/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell