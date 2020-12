Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu zwei Verkehrsunfällen gesucht

Seebach (Wartburgkreis)Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag, 18.12.2020, kam es gegen 23.00 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw Audi kam aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Der Pkw entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort und wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellt. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. In der darauffolgenden Nacht bis Samstag, 11.30 Uhr, ereignete sich ein zweiter Unfall im Friedrich-Engels-Ring. Ein Pkw Audi beschädigte beim Einparken einen Pkw Skoda. Der Audi wurde kurz darauf umgeparkt, ohne sich um den entstanden Schaden von etwa 1000 Euro am Skoda zu kümmern. An beiden Unfällen war ein schwarzer Audi A6 Avant aus dem Zulassungesbezirk Bielefeld beteiligt. Wer kann weitere Angaben zu den Unfällen und zur Person machen, die den Pkw Audi führte? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0298630/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell