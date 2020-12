Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall beim Abbiegen

Thal (Wartburgkreis)Thal (Wartburgkreis) (ots)

Am Nachmittag des vergangenen Freitages bog ein 69-jähriger Skoda-Fahrer von der Bundesstraße 88 nach links in Richtung Ruhla ab. Dabei beachtete er offenbar nicht die Vorfahrt eines aus Richtung Wutha-Farnroda kommenden Pkw VW eines 45-Jährigen. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Die Fahrer blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstanden Unfallschäden in einer Gesamthöhe von etwa 6000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. (as)

