Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis)Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Morgen wird eine 46jährige Fahrzeugführerin in der Ortslage Gräfinau-Angstedt einer Verkehrskontrolle unterzogen. In der Atemluft ist für die Beamten eindeutiger Alkoholgeruch wahrnehmbar. Es wird ein Vorwert von 0,67 Promille gemessen. Die Frau hat nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen dem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz zu rechnen. (TB)

