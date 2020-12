Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufbruch von Lagercontainern - Zeugensuche

Arnstadt (Ilm-Kreis)Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Samstag Morgen, gegen 03:00 Uhr, öffneten derzeit noch unbekannte Täter gewaltsam zwei Lagercontainer an einem großen Einkaufsmarkt in der Alfred-Ley-Straße in Arnstadt. Ob aus den Containern etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unbekannt.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die zur benannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich tätigen konnten.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter der Hinweisnummer 0298311 entgegen. (TB)

