Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf glatter Fahrbahn im Graben gelandet - Totalschaden

Nahwinden (Ilm-Kreis)Nahwinden (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Abend befuhr eine 22jährige Hyundai Fahrerin die Ortsverbindungsstraße von Nahwinden in Richtung Ehrenstein. Auf glatter Fahrbahn kam sie nach rechts von der Straße ab und landete im Straßengraben. Glücklicherweise blieb die junge Frau nach Untersuchung in einem Krankenhaus unverletzt. Das Fahrzeug musste allerdings abgeschleppt werden und erlitt wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. (TB)

