Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken am Steuer

Martinroda (Ilm-Kreis)Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Abend wurde in Martinroda ein 31jähriger Dacia Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle war eindeutiger Alkoholgeruch vom Fahrer für die Beamten wahrzunehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,77 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Sicherstellung des Führerscheines und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (TB)

