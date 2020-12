Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgänger erfasst

IlmenauIlmenau (ots)

Heute Morgen zog sich ein 63 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall Verletzungen zu. Ein 27-jähriger Ford-Fahrer verließ in der Schwanitzstraße eine Tiefgarage und beabsichtigte nach links in Richtung Kirchplatz zu fahren. Dabei übersah er offenbar den Mann und erfasste ihn. Der 63-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

