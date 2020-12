Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streitigkeit - 52-Jähriger schwer verletzt

EisenachEisenach (ots)

Gestern Nachmittag kam es in der Ernst-Thälmann-Straße vor einer Gemeinschaftsunterkunft zu einer Streitigkeit zwischen einem 30-jährigen Libyer und einem 52- Jährigen derzeit unbekannter Nationalität. Aus bisher ungeklärten Gründen griff der 30-Jährige den 52-Jährigen an und fügte ihm schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen zu den Tatabläufen und Hintergründen aufgenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell