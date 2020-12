Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrer bedroht - Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

Die Polizei Gotha sucht Zeugen nach einer Bedrohung in Gotha. Am Sonntag, den 13.12.2020, soll ein 33-jähriger Fahrradfahrer gegen 18.00 Uhr in der Pfortenwallgasse von einem unbekannten Fahrradfahrer angesprochen und zum Anhalten genötigt worden sein. Der Unbekannte soll ihn des Weiteren in einen Streit verwickelt und in Folge dessen bedroht haben. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 30 Jahre, 170cm groß, schlank, akzentfreies Deutsch, dunkles leicht gewelltes Haar, dunkle "Bomberjacke". Der Täter führte ein Mountainbike mit sich. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu dem Täter machen? Die Polizei Gotha nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0293388/2020 entgegen. (ah)

