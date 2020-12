Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

Im Zeitraum vom 03.12.2020, nachmittags, bis gestern Nachmittag, gegen 15.00 Uhr, sind unbekannte in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses in der Von-Hoff-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und drangen anschließend gewaltsam in mehrere Kellerabteile ein. Sie entwendeten den Tower eines PC und eine Autobatterie im Gesamtwert von rund 200 Euro. Es entstand entsprechender Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0297130/2020) zu melden. (fr)

