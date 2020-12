Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Berka (Wartburgkreis)Berka (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend hat sich ein 20 Jahre alter Moped-Fahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Der Mann befuhr gegen 17.30 Uhr die Straße Wilhelmsplatz aus Richtung Dippach kommend in Richtung Herda, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde medizinisch versorgt, an seinem Moped entstand entsprechender Sachschaden. (fr)

