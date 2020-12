Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Information der Landespolizeiinspektion Gotha

Landkreis Gotha, Ilm-Kreis, WartburgkreisLandkreis Gotha, Ilm-Kreis, Wartburgkreis (ots)

Die LPI Gotha schränkt vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie den Besucherverkehr in den Dienststellen der PI Arnstadt-Ilmenau, PI Eisenach, Inspektionsdienst Gotha und der KPI Gotha bis auf Weiteres auf ein notwendiges Mindestmaß ein. In dringenden Fällen kann weiterhin persönlich vorgesprochen werden. Die LPI Gotha bittet jedoch darum, dem Telefonkontakt Vorrang einzuräumen.

Wir bitten um Verständnis, dass diese Maßnahmen sowohl dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger als auch der Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen dienen soll - auch mit dem Ziel, die polizeiliche Intervention jederzeit zu gewährleisten. Die Dienststellen sind wie folgt zu erreichen:

PI Arnstadt-Ilmenau: 03677-601124 PI Eisenach: 03691-261124 ID Gotha: 03621-781124 KPI Gotha: 03621-781424

Um eine qualifizierte und schnelle Bearbeitung gewährleisten zu können, werden Sie gebeten, sich vor dem Telefonat Gedanken zu folgenden W-Fragen zu machen:

- Wer meldet den Sachverhalt? (Name, Adresse, Telefonnummer - Besonders wichtig für die Kontaktaufnahme mit Ihnen) - Was ist passiert? (Schilderung des Tathergangs) - Wann ist es passiert? (Datum und Uhrzeit, bzw. Tatzeit von - bis) - Wo ist es passiert? (Tatort, Straße und Haus-Nr., bzw. so genau wie möglich) - Womit wurde die Tat verübt? (Tatmittel, Tatwerkzeug) - Warum wurde die Tat verübt? (vermutliches Tatmotiv) - Welche Zeugen gab es? (Namen von Zeugen, Beschreibungen, sonstige Hinweise) - Welche Schäden sind entstanden? (Gesundheitsschäden benennen, ärztl. Behandlung?, Höhe von Sach- und Beuteschäden?)

Weiterhin ist die LPI Gotha per E-Mail unter

poststelle.lpigotha@polizei.thueringen.de

zu erreichen. Bitte beachten Sie, dass größere Datenmengen ungünstig sind und eine Erstinformation mit ihren Kontaktdaten und dem Schlagwort "Anzeige" zunächst zielführend ist. Bei Anzeigen per E-Mail ist es ebenfalls ratsam, die W-Fragen zu beantworten. Die Übertragung der E-Mail erfolgt auf datenschutzrechtlich und datensicherheitstechnisch sicherem Server der Landesverwaltung. Bitte beachten Sie, dass eine durchgängige Betreuung der E-Mail-Postfächer NICHT gewährleistet werden kann.

In eilbedürftigen Notfällen wenden Sie sich bitte stets an den Polizeinotruf 110 oder ihre zuständige Polizeidienststelle.

Die LPI Gotha wünscht Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell