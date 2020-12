Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feuerlöscher entleert - Zeugen gesucht

IlmenauIlmenau (ots)

Unbekannte haben in der Zeit vom 15.12.2020, 18.00 Uhr, bis 16.12.2020, 12.40 Uhr, einen Feuerlöscher in einem Parkhaus in der Mühlenstraße rechtswidrig entleert. Drei Pkw wurden davon in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0296043/2020. (ah)

