Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: schwerer Verkehrsunfall

GothaGotha (ots)

Am Mittwoch gegen 16:50 Uhr ereignete sich zwischen Goldbach und Gotha ein schwerer Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen. Eine 27jährige Nissan Fahrerin befuhr mit ihrem 5jährigen Sohn die L 1030 aus Richtung Goldbach in Richtung Gotha. Ein 42jähriger Peugeot Fahrer befuhr die Gegenrichtung. Aus bisher unbekannter Ursache stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus den Fahrzeugen herausgeschnitten werden. Das Kind wurde ebenfalls schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden nach Gotha und Erfurt in Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallaufnahme wurde ein Unfallgutachter hinzugerufen. Neben dem Rettungsdienst und Notarzt waren noch die Feuerwehren Gotha-Mitte, Gotha-Siebleben und die Berufsfeuerwehr Gotha im Einsatz. Die Unfallstelle war für fast vier Stunden gesperrt. Bezugsnummer: 0296289 (as)

