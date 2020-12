Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte ein an der Kindleber Straße geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Fiat des Geschädigten war zwischen 21.45 Uhr und 06.00 Uhr auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. In diesem Zeitraum haben der oder die Täter die hintere linke Scheibe eingeschlagen und somit Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro verursacht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus dem Pkw nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0295515/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell