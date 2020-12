Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: BMW zerkratzt - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

Die Polizei Eisenach sucht Zeugen nach einer Sachbeschädigung an einem BMW. Unbekannte haben gestern zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr das in der Henkelsgasse kurzzeitig abgestellte Fahrzeug massiv durch Zerkratzen des Lacks an der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0295318/2020 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell