Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin und Zeugin nach Verkehrsunfall gesucht

GothaGotha (ots)

Am 04.12.2020 befuhr ein 70-Jähriger mit seinem VW gegen 13.05 Uhr den Philosophenweg und wollte nach links in Richtung Friedrichstraße abbiegen. An der Kreuzung bemerkte er im Rückspiegel eine Radfahrerin auf dem Gehweg fahrend. Während des Abbiegevorgangs des VW schien die Radfahrerin zu stürzen, offenbar war es zu einer leichten Kollision gekommen. Eine Person half der Frau, aufzustehen. Der 70-Jährige fuhr ein Stück weiter, bog gleich wieder links ab um nach der Radfahrerin zu schauen. Die Radfahrerin und der Helfer beziehungsweise die Helferin waren jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizei Gotha sucht die verunfallte Radfahrerin sowie die helfende Person. Beide werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0286447/2020 zu melden. (ah)

