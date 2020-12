Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Großbreitenbach (Ilm-Kreis)Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom 13.12.2020, gegen 19.00 Uhr, bis gestern Nachmittag, gegen 16.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße Am Schwimmbad. Die Täter entwendeten einen Akkuschrauber der Marke Makita inklusive Koffer und Zubehör sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Vereinsheim wurde durch das gewaltsame Aufbrechen stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0294365/2020) entgegen genommen. (fr)

