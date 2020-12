Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Arnstadt

Gestern Abend kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich in der Stadtilmer Straße. Ein 45 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte gegen 21.00 Uhr von der Gehrener Straße aus nach links in die Längwitzer Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen im Gegenverkehr befindlichen Hyundai, der die Kreuzung aus Richtung Ilmenauer Straße queren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 7.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (fr)

