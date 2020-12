Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Montagsspaziergang offenbar nach Waltershausen verlegt

Waltershausen / LK GothaWaltershausen / LK Gotha (ots)

Für Montag, den 14.12.2020, 17.45 Uhr, wurde erneut durch einen Flyer zu einem sogenannten Montagsspaziergang unter dem Motto "Wir gehen gegen Corona an die frische Luft!" in Bad Tabarz aufgerufen. Nachdem bei hoher polizeilicher Präsenz in sozialen Medien zu einer Verlegung in die Stadt Waltershausen aufgerufen wurde, konnte dort eine Gruppe von ca. 40 Personen angetroffen werden. Bei Eintreffen der Polizei zerstreute diese sich in Kleingruppen, Hygienemaßnahmen wurden augenscheinlich nicht verletzt. Eine 42-Jährige, die als Verantwortliche für den Aufruf in Betracht kommt, wurde einer Identitätsfeststellung unterzogen. Etwaige Verstöße werden vom Landratsamt Gotha geprüft und verfolgt. Die Polizei war mit Kräften der Landespolizeiinspektion Gotha und der Bereitschaftspolizei im Einsatz. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell