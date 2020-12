Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ebenshausen (Wartburgkreis)Ebenshausen (Wartburgkreis) (ots)

Am vergangenen Freitag, im Zeitraum zwischen 08.45 Uhr und 18.45 Uhr, sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Mathiasgasse eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude sowie zur dazu gehörigen Einliegerwohnung, durchsuchten die Räume und entwendeten zwei Spiegelreflexkameras, mehrere Uhren, Navigationsgeräte und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0292626/2020) entgegen. (fr)

