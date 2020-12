Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenlauben aufgebrochen - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

Im Zeitraum vom 11.12.2020, gegen 18.00 Uhr, bis gestern Mittag, gegen 12.00 Uhr, sind unbekannte in mehrere Lauben in einer Gartenanlage an der Kasseler Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Objekten und entwendeten diverse Gegenstände. Zum Umfang und Wert der Beute können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0293301/2020) zu melden. (fr)

