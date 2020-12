Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochzeitsfeier aus Infektionsschutzgründen aufgelöst

ArnstadtArnstadt (ots)

Zu einer Ruhestörung in der Hersfelder Straße in Arnstadt wurde am Samstagabend die Polizei gerufen. Trotz aktuell steigender Infektionszahlen trafen sich dort mindestens zwanzig Personen in geselliger Runde. Als Grund für die Zusammenkunft wurde eine Hochzeitsfeier angegeben. Die geltende Abstandsregelung und das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes wurden vernachlässigt. Da hier Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung zur sprunghaften Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 vorlagen, löste die Polizei die Veranstaltung auf. Die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren im Sinne des Infektionsschutzgesetzes erfolgte. (rk)

