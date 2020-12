Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandstiftung - Zeugen gesucht

IlmenauIlmenau (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag, gegen 00:30 Uhr, ereignete sich auf einem Wald-und Wiesengrundstück in der Nähe des Ilmenauer Omnibusverkehrs in der Unterpörlitzer Straße ein Brand. Hierbei wurden vier Gartenhütten durch unbekannte Täter angezündet. Trotz schnellen Einsatzes der Ilmenauer Feuerwehrwehren breitete sich das Feuer über alle vier Hütten aus. Die Eigentümer der Hütten sind derzeit nicht bekannt, da es sich bei den Objekten eher um baulich instabile, nicht professionell hergerichtete und möglicherweise nicht genehmigte Gebäude handelte. Fünf Stunden später kam es an selbiger Stelle zu einem erneuten Brand. Diesmal wurden Brandreste durch unbekannte Täter entzündet. Von einer Selbstentzündung durch Glutreste ist derzeit nicht auszugehen. Der Sachschaden ist zwar als gering einzuschätzen, dennoch ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Sie bittet Zeugen, welche Hinweise zu den jeweiligen Taten geben können oder verdächtige Wahrnehmungen in dem Zusammenhang gemacht haben, um Mithilfe. Hinweise werden telefonisch unter Tel. 03677/601124 und der Bezugsnummer 0293134/2020 entgegen genommen.(rk)

