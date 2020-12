Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Zigarettenautomaten

DöllstädtDöllstädt (ots)

Am Samstag gegen 13:05 Uhr wurde der Polizei ein möglicherweise entwendeter Zigarettenautomat in Döllstädt, Schustergasse gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der gesamte Automat abgebaut wurde. Ein genauer Tatablauf war für die eingesetzten Beamten vor Ort nicht ersichtlich, Zeugenhinweise gab es zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht. Am Sonntag gegen 09:20 Uhr wurde die Polizei Gotha über den Fund eines Zigarettenautomaten in Döllstädt informiert. Nach vorläufiger Prüfung handelt es sich um den besagten Automaten. Die Täter öffneten den Automaten und entwendeten den Inhalt. Der Schaden wurde auf ca. 5.000,- Euro beziffert. Da sich die Täter mit dem Automaten in Döllstädt bewegt haben, erhofft die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Bezugsnummer: 0292904 (as)

