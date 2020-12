Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schranke verbogen

EisenachEisenach (ots)

Am Samstagmorgen gegen 04.45 Uhr kam es an einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Zu dieser Zeit befand sich eine Gruppe aus vier Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen vor Ort. Eine dieser Personen verbog die Schranke zum Parkdeck, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Anschließend flüchteten die Personen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach (Bezugsnummer 0292720/2020) entgegen. (tr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell