Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht

UellebenUelleben (ots)

Am Samstag meldet sich eine 18jährige Volvofahrerin bei der Polizei Gotha. Sie zeigte eine Verkehrsunfallflucht an. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von 05:45 Uhr und 13:25 Uhr in der Boilstädter Straße. An ihrem PKW wurde der Kotflügel vorn links beschädigt. Die Polizei konnte blauen Fremdlack feststellen und sichern. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am Volvo beläuft sich auf ca.: 500,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0292888(as)

