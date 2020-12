Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl einer Kniedecke vom Rollstuhl

GothaGotha (ots)

Am Samstag gegen 13:45 Uhr meldet ein 90jähriger Rollstuhlfahrer, dass ihm seine Kniedecke vom Rollstuhl entwendet wurde. Der Rollstuhl mit der Kniedecke war vor einem Lebensmittelmarkt in der Weimarer Straße abgestellt. Als der 90jährige nach dem Einkauf wieder zu seinem Rollstuhl kam, bemerkte er den Diebstahl und zeigte diesen bei der Polizei Gotha an. Der Wert der Decke wird mit 64,- Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0292858 (as)

