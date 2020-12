Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped in Vollbrand - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

Gestern Abend wurde der Polizei ein brennendes Moped auf einer Wiese an der Straße Am Gebräun gemeldet. Das Fahrzeug war gegen 18.45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und Abläufen des Geschehens aufgenommen. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0291729/2020) entgegen. (fr)

