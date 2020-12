Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 19-Jährige überfallen - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

Gestern Abend hat ein Unbekannter am Karlsplatz im Bereich einer dortigen Bankfiliale versucht, einer 19-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Der Täter trat gegen 19.10 Uhr von hinten an die junge Frau heran und griff nach ihrer Handtasche. Der Versuch, die Tasche wegzureißen, scheiterte jedoch. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Bahnhof. Die 19-Jährige blieb unverletzt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 180 cm groß und von kräftiger Statur - trug eine schwarze Jacke, eine helle Jeans und einen Mundschutz sowie eine schwarze Kapuze auf dem Kopf

Die Polizei Eisenach bittet um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0291689/2020) entgegengenommen. (fr)

