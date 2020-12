Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha)Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der B247 einen Unfall verursacht uns ist anschließend geflüchtet. Ein 27 Jahre alter Mann war gegen 08.00 Uhr mit seinem Lkw aus Richtung Ohrdruf kommend in Richtung Schwabhausen unterwegs, als ihm der oder die Unbekannte in einem schwarzen Kombi entgegen kam. Offenbar geriet der Kombi auf die Gegenfahrbahn, kollidierte in der weiteren Folge mit dem Lkw und fuhr anschließend weiter. Der Pkw weist mutmaßlich erhebliche Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0290963/2020) zu melden. (fr)

