Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

ArnstadtArnstadt (ots)

Heute Morgen in der Zeit zwischen 07.45 Uhr und 08.15 Uhr wurde in der Mühlberger Straße ein E-Bike gestohlen. Der Geschädigte hatte das Rad an einem dortigen Verkehrszeichen angeschlossen. Beim Diebesgut handelt es sich um ein blaues E-Bike der Marke Bulls, Modell EVO TR-1 im Wert von rund 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0291076/2020) zu melden. (fr)

