LPI-GTH: Eigentümer von Diebesgut gesucht

Ilm-KreisIlm-Kreis (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zum versuchten Zigarettenautomatenaufbruch am 29.11.2020 in Ilmenau wurden zahlreiche Gegenstände, darunter Fahrräder, diverse Werkzeuge, Uhren und Sonnenbrillen, in der Wohnung eines 34-Jährigen aufgefunden und sichergestellt. Gesucht werden die rechtmäßigen Eigentümer dieser Gegenstände. Diese werden gebeten, sich mit einem geeigneten Eigentumsnachweis bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0281335/2020 zu melden. Eine Vollständige Auflistung der Gegenstände finden Sie unter https://polizei.thueringen.de/fileadmin/th3/polizei/lpi_gotha/bilder/Fahndung/201210_Eigentuemer_gesucht__08-12-2020_.pdf (ah)

