Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Herda (Wartburgkreis)Herda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße Am Kies einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der oder die Unbekannte stieß offenbar beim Wenden mit dem Fahrzeugheck gegen die Fassade einer Garage. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Beim Fahrzeug handelt es sich nach Zeugenaussagen mutmaßlich um einen VW Passat älteren Baujahrs in der Farbe Silber oder Grau. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0290823/2020) entgegen. (fr)

