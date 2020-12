Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Hötzelsroda (Wartburgkreis)Hötzelsroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der L1021 zu einem Wildunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 56 Jahre alter Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Subaru aus Richtung Hötzelsroda kommend in Richtung Stregda unterwegs, als ein Wildschwein auf die Fahrbahn lief. Der 56-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Durch die Kollision wurde das Wildschwein auf die Gegenspur geschleudert. Hier kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Hyundai eines 19-Jährigen. Das Tier verendete an der Unfallstelle, an den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. (fr)

