Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

Im Zeitraum von Montag, gegen 22.45 Uhr, bis Dienstag, gegen 19.00 Uhr, sind Unbekannte in mehrere Kellerabteile und einen Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Wolfgangwiese eingebrochen. Die Täter gelangten in den Kellerbereich und verschafften sich gewaltsam Zugang zu mehreren Verschlägen und einem Fahrradraum. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus den Kellerräumen nichts entwendet. Aus dem Fahrradraum wurde jedoch ein E-Bike der Marke Husquarna, Typ HardCross, in den Farben Schwarz, Grau und Rot im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0289846/2020) zu melden. (fr)

