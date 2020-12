Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw in Brand geraten

GothaGotha (ots)

Heute Nacht geriet ein Ford gegen 00.45 Uhr in der Paracelsusstraße aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer entwickelte sich vermutlich im Bereich des Motorraums, konnte jedoch schnell durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht werden. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Ein technischer Defekt ist nicht auszuschließen. Durch den Brand wurde ein daneben stehender Pkw leicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell