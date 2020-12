Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Schmerbach (Landkreis Gotha)Schmerbach (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Morgen zwischen 07.45 Uhr und 08.00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Waltershäuser Landstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der oder die Unbekannte befuhr mit einem Fahrzeug, mutmaßlich handelt es sich um einen Lkw, die Waltershäuser Landstraße aus Richtung Am Erlich kommend. Dabei wurde eine Hauswand touchiert und Schaden an der Fassade verursacht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0288535/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell