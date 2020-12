Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad und weitere Gegenstände gestohlen - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis)Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Bei einem Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße erbeuteten Unbekannte Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Die Täter drangen zwischen dem 02.12.2020 und gestern Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, gewaltsam in das Kellerabteil ein und entwendeten das schwarze Mountainbike der Marke Cycle Tool, Modell Attack, einen roten Fahrradlenker sowie eine Bohrmaschine. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0288693/2020) entgegen. (fr)

