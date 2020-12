Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, gegen 18.00 Uhr, bis Montag, gegen 07.15 Uhr, sind Unbekannte in mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus an der Von-Zach-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Verschlägen und entwendeten ein schwarzes Mountainbike der Marke Rockville, Typ Serious, ein Kinderfahrrad mit der Bezeichnung "My Dream", sowie mehrere Koffer und Spielzeug im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0288156/2020) zu melden. (fr)

