Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall - Tier verendet an der Unfallstelle

Behringen (Wartburgkreis)Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen kam es auf der B84 zu einem Wildunfall. Ein 37-Jähriger war gegen 06.30 Uhr mit einem Linienbus von Eisenach kommend in Richtung Kindel unterwegs, als ein Wildschwein die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Fahrzeug entstand entsprechender Sachschaden. Der Bus war nicht mit Fahrgästen besetzt. Der 37-Jährige blieb unverletzt. (fr)

