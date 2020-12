Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

Gestern Nachmittag, im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Seebergstraße eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam in die Wohnung, durchwühlten verschiedene Schränke und Schubladen und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich defekte Elektronik-Geräte. An der Wohnungstür entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0287635/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell