Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Briefsendungen nicht zugestellt - Tatverdächtige ermittelt

IlmenauIlmenau (ots)

Fast 16 Wochen, mehr als 270 Einzelverfahren und drei ermittelnde Polizeibeamte. Das ist die Bilanz eines nur kleinen Ausschnitts an Ermittlungstätigkeit - und nur ein Lebenssachverhalt. Am 12. August 2020 wurde in der Oehrenstöcker Landstraße ein großer Einkaufsbeutel mit nicht zugestellten Postsendungen aufgefunden. In minutiöser Kleinarbeit differenzierten, analysierten, dokumentierten die Ermittler und führten 270 Teilakten zu einem Sammelverfahren wegen Unterschlagung und Verletzung des Briefgeheimnisses zusammen. Als Tatverdächtige wurden ein 29-Jähriger und eine 38-Jährige ermittelt. Vermutlich kamen sie ihrer Zustellertätigkeit nicht nach und entsorgten die Sendungen. Die Briefe wurden bereits an den Zustelldienst mit dem Ziel der Aushändigung an die eigentlichen Empfänger überreicht. Die Ermittlungen dauern. (ah)

