Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugenaufruf

GothaGotha (ots)

Im Tatzeitraum vom Samstag den 05.12., 13:00 Uhr bis Sonntag 06.12.2020, 11:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in DDR- typischer Plattenbauweise in der Straße an der Wolfgangwiese. Gewaltsam wurden drei Kellerverschläge geöffnet. Hieraus wurden alkoholische Getränke und ein Werkzeug entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Gotha, Bezugsnummer 0287419/2020, unter der Telefonnummer 03621781124 entgegen. (cr)

