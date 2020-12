Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auto nach Unfall stehengelassen und geflüchtet

MarlishausenMarlishausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat ein bislang noch unbekannter Opel-Fahrer/in in der Wüllerslebener Straße sich an einer Bordsteinkante derart das Vorderrad beschädigt, das der Opel nicht mehr weiterfahren konnte. Das Auto wurde daraufhin einfach offen stehengelassen, der oder die Fahrer/in machten sich anschließend wohl zu Fuß aus dem Staub. Erst ein Anwohner, welcher den Opel bemerkte, informierte später die Polizei. Warum der Fahrer/in sich unbemerkt entfernte, ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

