Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis umhergefahren

IlmenauIlmenau (ots)

Ein 49-jähriger Skoda-Fahrer wurde am Freitagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle in der Erfurter Straße festgestellt, als er ohne Führerschein und mit über 2 Promille Alkohol intus unterwegs war. Die Fahrt war somit an Ort und Stelle beendet, eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis folgt auf dem Fuß. (ef)

