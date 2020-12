Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage - Zeugenaufruf

EisenachEisenach (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 28.11.2020, 11.00 Uhr, bis zum 05.12.2020, 09.30 Uhr, drei Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage am Reuterweg auf. Der oder die Täter endwendeten nach aktuellem Erkenntnisstand:

- eine orangene Motorkettensäge, Marke 'Stihl', Typ unbekannt - eine Axt, Marke 'Fiskars', mittlere Größe - eine Astschere, Marke 'Fiskars' - 10 Liter Benzin, in schwarzem Kunststoffkanister

Die gestohlenen Gegenstände haben einen Gesamtwert von über 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben oder Informationen zum Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0286950/2020 entgegengenommen. (mwi)

